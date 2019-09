Cristiano Ronaldo questa sera non sarà a Milano per la cerimonia del ”Best Fifa Football Award 2019”. L’asso della Juventus è infatti rimasto a Torino, ufficialmente per curare l’affaticamento all’adduttore, l’infortunio per cui non è stato convocato da Sarri per la gara di domani contro il Brescia. Ronaldo era in nomination per il premio di ‘miglior giocatore dell’anno’ assieme a Virgil Van Dijk del Liverpool (il favorito) e Lionel Messi del Barcellona.