Cristiano Ronaldo dona la maglia a Vialli, il futuro blucechiato parla del momento no della Samp

Cristiano Ronaldo ha donato la sua maglia a Gianluca Vialli, l’ex Sampdoria è stato uno degli idoli del portoghese, la rivelazione è arrivata direttamente alla Golf Cup organizzata al Royal Park I Roveri di Fiano Torines, la maglia è stata consegnata personalmente dal presidente della Juventus Andrea Agnelli. “Cristiano ci teneva che te la consegnassi – ha raccontato il presidente bianconero -, mi ha detto che ti segue sempre”.

“Non parlo dei blucerchiati. L’inizio di campionato? Zero punti in due giornate non e’ sicuramente positivo, ma non voglio sbilanciarmi”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Vialli sul difficile inizio di stagione dei blucerchiati. Vialli partecipa oggi al torneo benefico di golf per la Fondazione Vialli e Mauro, al circolo I Roveri nel parco della Mandria (Torino).