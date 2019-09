Cristiano Ronaldo fa il fenomeno e provoca i tifosi dell’Atletico: “Vi siete spaventati?” [VIDEO]

Partiamo da lontano: Cristiano Ronaldo e l’Atletico Madrid non si amano. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi. Anni di gol e successi (soprattutto contro i colchoneros) con la maglia del Real. Ma non basta. Passa alla Juve e segna ancora agli spagnoli, vincendo da solo nel ritorno degli ottavi della scorsa stagione. Al terzo gol, gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari e in riposta a quello di Simeone una settimana prima.

Qualche mese dopo, cambiano tante cose, tranne il rapporto tra Ronaldo e i tifosi dell’Atletico. Fischiato dall’intero stadio ad ogni pallone toccato, il portoghese non segna ma si fa vedere spesso, facendo tra l’altro partire l’azione da cui scaturisce lo 0-2. La Juve viene rimontata, ma al 93′ rischiava di venire giù tutto il Wanda Metropolitano: Ronaldo in area salta tutti, con una giocata delle sue, e sfiora il palo. Brivido corso nella schiena dei supporter spagnoli. E quello che pensa anche CR7, che dopo l’occasione avuta si gira verso di loro e compie un gesto come a dire: “Ve la siete fatta addosso?“. Ecco il video in basso.