Cristiano Ronaldo freestyler a Torino? Sembra CR7 l’uomo che palleggia a Piazza Castello: il video è virale

“Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019″ (pranks significa “burla”). E’ questo il titolo di un video caricato su You Tube dall’utente ‘IvideoCr7’ in cui si vede un uomo dal fisico atletico arrivare in Piazza Castello con una borsa nera e un pallone e iniziare a palleggiare incantando i presenti con numeri d’alta scuola. L’uomo in questione potrebbe davvero essere l’attaccante portoghese della Juve che, come ai tempi del Real Madrid in cui si divertì con numeri da freestyle camuffato da clochard, anche questa volta riesce pian piano a coinvolgere i passanti, prima di scappare via su un Van di colore nero con i vetri oscurati dopo aver firmato qualche autografo. Il video è firmato Nike e potrebbe essere legato all’apertura del nuovo store di via Roma.