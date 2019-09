Cristiano Ronaldo, il poker contro la Lituania: i complimenti della Juventus e un nuovo record nel mirino

“Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra vittoria verso il nostro obiettivo”.

Poker che ha permesso a Cristiano Ronaldo di salire a 93 centri con la Nazionale. Il portoghese è al secondo posto dei marcatori all time di tutte le nazionali. Staccato abbondantemente Puskas, fermatosi a 84, il nuovo obiettivo di CR7 è l’iraniano Ali Daei, un mito in Persia. Di lui si ricordano, oltre alle 109 reti in nazionale, i baffoni. Altre 16 reti per Cristiano Ronaldo e potrà dire di essere il re dei bomber d’Europa.