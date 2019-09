Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime, una clip inedita del padre fa commuovere il portoghese [VIDEO]

Cristiano Ronaldo è umano. Almeno fuori dal campo. Il fuoriclasse portoghese ha mostrato tutta la sua fragilità in un’intervista alla tv inglese. Durante le parole rilasciate a Piers Morgan per il programma Good Morning Britain gli è stato fatto vedere un video del padre, José Dinis Aveiro, deceduto a 52 anni per un’insufficienza epatica. Cristiano Ronaldo è apparso subito con gli occhi lucidi, per poi scoppiare in lacrime. Il video era stato registrato prima dell’Europeo del 2004, quando Ronaldo iniziava a farsi conoscere. Il ricordo del padre lo ha emozionato come traspare dalle sue parole: “Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco. Non ho mai visto quel video; è stato incredibile. Non pensavo di piangere. La cosa che mi dispiace di più è che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato“.

Cristiano Ronaldo è tornato poi a parlare della vicenda di stupro che lo ha visto coinvolto: “Mi fa stare male. Un giorno ero a casa con la mia ragazza e alla televisione hanno iniziato a parlare di questa notizia. Ho sentito i miei figli scendere le scale e ho subito cambiato canale perché mi vergognavo”. In basso il VIDEO.