Cristiano Ronaldo rischia la stangata, calcio all’avversario: può intervenire la prova tv [VIDEO]

PROVA TV CRISTIANO RONALDO – Giornata scoppiettante quella di ieri valida per il sesto turno del campionato di Serie A, in particolar modo nel primo match in campo Juventus e Spal, segnali di ripresa per la squadra di Maurizio Sarri che ha fatto intravedere buone giocate, passo in avanti rispetto alle partite contro Verona e Brescia, 2-0 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Pjanic e Cristiano Ronaldo. Alle 18 risposta dell’Inter che ha superato in trasferta la Sampdoria con il risultato di 1-3, adesso grande attesa per lo scontro scudetto della prossima settimana. Nel frattempo brividi per i tifosi della Juventus, Cristiano Ronaldo rischia infatti la prova tv per un episodio che si è verificato durante la partita contro la Spal. L’asso portoghese ha rifilato un calcio all’avversario Vicari, un gesto che sembra volontario, che non è stato visto dall’arbitro e che quindi potrebbe costargli anche la prova tv con il rischio di saltare clamorosamente il big match contro l’Inter. In basso ecco il video di Cristiano Ronaldo che sta facendo il video del web con il calcio nei confronti di Vicari.

com’e che Sky non ha visto il calcio che Ronaldo rifila a Vicari mentre corrono ? Ronaldo Grande pallone d’oro e Sky Tv di parte pic.twitter.com/3DclPgNueQ — enrico indolfi (@enryiflodni) September 28, 2019