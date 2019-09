Curva Nord Inter, i due capi ultras cancellano le polemiche: la FOTO che li ritrae insieme

Cancellata via ogni polemica. In attesa che la Digos chiarisca nel dettaglio cosa sia realmente successo, i due capi ultras dell’Inter – Boiocchi e Caravita – sono stati ritratti in una foto insieme dopo i fatti di sabato sera. Il secondo è andato a trovare in ospedale il primo, che ha accusato un malore cardiaco dopo la gara.

I due sarebbero arrivati alle mani, con Caravita ad avere la peggio, durante Inter-Udinese, a seguito dei cori di stima di una frangia della tifoseria verso Boiocchi. Episodio, questo, smentito dai due con una frase ben chiara ad accompagnare la foto su Facebook: “La nostra risposta alle vostre falsità… la Nord è una famiglia!!!” è quanto si legge nel post della pagina ‘L’urlo della Nord’.