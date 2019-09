De Rossi torna a Roma, il calciatore del Boca nella lista dei pre-convocati di Mancini

Novità importanti che riguardano Daniele De Rossi, il centrocampista dopo aver lasciato la Roma sta vivendo l’avventura con la maglia del Boca Juniors, esperienza altalenante anche a causa di un infortunio. Nel frattempo il Ct Roberto Mancini ha inserito il calciatore nella lista dei pre-convocati per la prossima sfida della Nazionale italiana contro la Grecia, partita prevista per il 12 ottobre all’Olimpico di Roma, dovrebbe materializzarsi dunque il ritorno in quello stadio che l’ha sempre fatto sentire grande con la maglia giallorossa. Sarà una partita importante non solo per De Rossi ma anche per la Nazionale, la squadra di Mancini ha infatti la chance di staccare il pass per Euro 2020 in caso di successo contro la Grecia. Essere pre-convocato però non vuol dire per forza essere poi convocato ma si tratta di un passo obbligatorio previsto dalla Fifa per poi convocare i calciatori, le convocazioni arriveranno a ridosso della partita e Mancini dovrà valutare la condizione fisica del calciatore.