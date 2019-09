Del Bosque: “Neymar non è un esempio”, poi il confronto Messi-Cristiano Ronaldo

“Neymar o Mbappé? Scelgo Neymar, in questo momento mi piace di più. Fa molte ca… e non è un esempio di nulla, ma come giocatore è fantastico”. Sono le dichiarazioni sul campione brasiliano del Paris Saint Germain da parte dell’ex ct della Spagna, Vicente del Bosque, intervistato da Cadena SER. L’allenatore poi parla del confronto tra il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo e quello del Barcellona Leo Messi.: “A mio avviso Lionel è il migliore di sempre ma questo senza sminuire il valore di Ronaldo che l’anno scorso alcuni davano per finito, che il suo addio (al Real ndr) non avrebbe cambiato nulla. Messi e Cristiano non conoscono limiti”.