De Siervo: “La ‘sfida’ degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000”

“La sfida degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000. Prima la Germania era più indietro di noi su questo fronte, ed ha poi sfruttato al meglio l’organizzazione dei Mondiali per rifare molti dei propri stadi. La Juventus ha costruito un gioiello, facciamo i complimenti al Frosinone per il suo nuovo, e all’Udinese perché ha ristrutturato uno stadio da venticinque mila posti. Le squadre medie stanno facendo un grande sforzo per arrivare ad impianti adeguati”. Sono le parole dell’amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, ospite della manifestazione ‘Wired’ in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze.