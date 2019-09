Di Canio difende Koulibaly e gli sconsiglia la Premier, pesanti frecciate a Icardi: “Meglio Llorente”

In un’intervista rilasciata a “Il Mattino”, Paolo Di Canio ha difeso Koulibaly dopo l’errore contro la Juventus, ma gli ha in qualche modo sconsigliato la Premier League: “Koulibaly è il migliore in assoluto nel suo ruolo. Punto. Sicuramente vedere il guerriero andare in apprensione, arrivare sbilenco all’ultimo minuto mi ha colpito. Follie per lui in Premier? Piano. Lì sono attenti: Maguire è inglese e quindi per spirito patriottico c’è sempre un sovrapprezzo. Non sono così sicuro che Koulibaly in Inghilterra farebbe la differenza come da noi. Lì gli attaccanti centrali sono dei giganti come lui, usano i gomiti e gli arbitri non fischiano quasi mai nulla. Insomma, il passaggio non sarebbe così elementare”.

Pesanti frecciate invece per Icardi: “Ma sul serio Carlo voleva uno come lui, incapace di chiedere scusa ai suoi compagni per le parole della moglie-manager? E poi, anche sotto il profilo tecnico: Ancelotti ha bisogno di un centravanti fantasioso come Mertens, Icardi fa gol solo quando il pallone gli arriva con un traversone dal fondo del campo.Per il resto non sa fare nulla di quello che si chiede ad un centravanti moderno. Se non segna non dà mai una mano alla squadra. Lui al Psg? Non mi stupisce perché il club francese è l’approdo naturale per i campioni senza disciplina”.

Meglio per il Napoli, secondo Di Canio, che la scelta sia ricaduta su Fernando Llorente: “Meglio lui di Icardi. Llorente ha mostrato carattere quando ha sfruttato l’infortunio di Harry Kane con umiltà e determinazione, dopo tanta panchina. Là davanti con Mertens e Insigne alle sue spalle, a venti minuti dalla fine, può cambiare tutto”.