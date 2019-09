Di Carmine out per un colpo alla testa: al suo posto Stepinski

Si sta giocando il primo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Udinese che si stanno affrontando in una partita importante per il massimo torneo italiano. Subito un problema per l’allenatore Juric, colpo alla testa per l’attaccante Di Carmine che perde sangue, vistosa fasciatura per il calciatore che rientra in campo. Fino al 30′, Di Carmine non è più in grado di rimanere in campo e chiede alla panchina il cambio, al suo posto entra Stepinski, l’ex Chievo dovrà riscattare l’esordio horror con l’espulsione contro il Milan.