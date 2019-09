Dinamo Zagabria-Atalanta, le pagelle dei quotidiani: si salva Malinovskyi, Orsic da impazzire

Dinamo Zagabria-Atalanta, le pagelle dei quotidiani – Partita da dimenticare in fretta per l’Atalanta, che esordisce in Champions League prendendo 4 gol dalla Dinamo Zagabria. Le pagelle dei quotidiani.

GAZZETTA DELLO SPORT

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic 6.5; Stojanovic 7, Dilaver 7, Peric 6.5, Leovac 7.5; Ademi 7, Moro 6 (dal 73′ Gojak 6) Theophile-Catherine 6.5, Olmo 8, Orsic 8 (dal 76′ Ivanusec 6); Petkovic 6.5 (dall’83’ Gavranovic s.v.).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5.5; Toloi 5, Djimsiti 5.5, Masiello 4.5 (46′ Malinovskyi 6); Hateboer 4.5, De Roon 4.5, Freuler 4.5 (46′ Pasalic 6), Gosens 5; Gomez 5.5; Ilicic 4.5 (88′ Barrow sv), Zapata 5.

CORRIERE DELLO SPORT

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic 6; Stojanovic 7, Dilaver 6, Peric 6, Leovac 7; Ademi 6.5, Moro 7 (dal 73′ Gojak sv) Theophile-Catherine 6.5, Olmo 7.5, Orsic 8.5 (dal 76′ Ivanusec sv); Petkovic 6.5 (dall’83’ Gavranovic s.v.).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 4, Djimsiti 5, Masiello 4.5 (46′ Malinovskyi 5); Hateboer 5, De Roon 4.5, Freuler 5 (46′ Pasalic 5.5), Gosens 5.5; Gomez 5; Ilicic 5 (88′ Barrow sv), Zapata 4.

TUTTOSPORT

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic 6.5; Stojanovic 6.5, Dilaver 6.5, Peric 6.5, Leovac 7; Ademi 7, Moro 6.5 (dal 73′ Gojak 6) Theophile-Catherine 6.5, Olmo 7.5, Orsic 8 (dal 76′ Ivanusec sv); Petkovic 6.5 (dall’83’ Gavranovic s.v.).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5.5; Toloi 5, Djimsiti 5, Masiello 5 (46′ Malinovskyi 6); Hateboer 5, De Roon 5, Freuler 4.5 (46′ Pasalic 5.5), Gosens 5; Gomez 5.5; Ilicic 5 (88′ Barrow sv), Zapata 5.5.