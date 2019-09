Disordini prima di Lecce-Roma, arrestato un tifoso giallorosso

Qualche disordine prima della sfida Lecce-Roma di ieri, che ha portato all’arresto un ultrà 22enne residente in provincia di Brindisi. Il motivo è il lancio di materiale pericoloso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Un gruppo formato da un centinaio di ultrà giallorossi, la maggior parte con i volti coperti, si sono radunati nei pressi della rotatoria sulla SP.364 (Lecce-San Cataldo) gremita di spettatori che affluivano verso lo stadio, tra cui anche famiglie con bambini, e assalito un taxi con a bordo 6 tifosi romanisti, presi di mira con bottiglie e pietre scagliate contro il veicolo, nonché con bastoni con cui hanno danneggiato la carrozzeria. Indagini sono in corso per risalire all’identità degli altri teppisti. Per l’arrestato è stata avviata la procedura per l’irrogazione del Daspo.