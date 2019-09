Entella, annunciato un nuovo acquisto: il numero 9 arriva da…molto in alto [FOTO]

“Nuovo acquisto per l’Entella! Il nostro assistente spirituale Don Andrea Buffoli ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco. Il Pontefice, sorpreso e divertito, ha apprezzato molto, ricambiando con una benedizione per tutta la famiglia Entella”. Così la Virtus Entella via Twitter mostrando la foto in cui Papa Francesco ha ricevuto la maglia numero 9 del club.

