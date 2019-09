Euro2020: contro l’Armenia vola l’Italia. La quinta vittoria degli Azzurri a 1.25 su Sisal Matchpoint

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini, con un doppio appuntamento che vale la qualificazione ai prossimi Europei. Si comincia con l’Armenia e, dopo il poker di vittorie nelle altre gare di qualificazione, gli Azzurri puntano alla quinta consecutiva che rafforzerebbe ulteriormente il primato nel girone e metterebbe in cassaforte la qualificazione alla rassegna continentale. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint il verdetto è scontato, gli Azzurri conducono a un rasoterra 1.25, la vittoria armena sarebbe un’impresa da 12 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 5.75. Piena fiducia all’Italia da parte degli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sugli Azzurri. 13 gol in 4 gare per l’Italia, che vanta il miglior attacco del Gruppo J e che, anche contro l’Armenia, dovrebbe far valere la sua forza offensiva: la vittoria italiana combinata all’Over 2,50 è a 1.75 e l’opzione dell’Italia in gol in entrambi i tempi a 1.88. Da seguire lo scontro tra le altre avversarie del girone, Finlandia e Grecia.

Dopo la sconfitta con l’Italia, gli scandinavi si sono subito riscattati con 3 vittorie di fila, rivelandosi la vera sorpresa del girone. Discorso inverso invece per la Grecia che, favorita insieme all’Italia, con due sconfitte e un pareggio, ora rischia grosso. Il pronostico favorisce la Finlandia che deve difendere il secondo posto, la vittoria dei padroni di casa è a 2.15, mentre il successo greco è a 3.75. Il pareggio si gioca a 3.00. Anche gli scommettitori dicono Finlandia, il 79% ha scelto il segno 1 nel match. Proprio la Finlandia è la candidata a qualificarsi agli Europei insieme agli Azzurri: l’accoppiata vincente Italia – Finlandia del Gruppo J è infatti la più probabile, a 1.65, con gli uomini di Mancini che hanno la vittoria del girone in pugno, a 1.10.