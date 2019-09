Europa League, il Wolfsberger è troppo…verde: gli avversari della Roma costretti a cambiare stadio [VIDEO]

Ultimamente il calcio e l’ambiente si sono avvicinati sempre di più. Tante le iniziative per salvaguardare il nostro pianeta, messe in atto dai club di tutto il mondo. Il Wolfsberger, squadra austriaca avversaria della Roma nei gironi di Europa League, sembra aver esagerato. Il Wörthersee-Stadion di Klagenfurt, impianto di casa, non sarà disponibile a causa dei troppi…alberi. L’Austria Klagenfurt, proprietaria dell’impianto che il Wolfsberger aveva scelto, ha aderito all’iniziativa For Forest che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del degrado ambientale. Sul terreno di gioco dello stadio, quindi, sono statipiantati circa 300 alberi alti fino a 14 metri . Una vera e propria mostra visitabile fino al 27 ottobre che costringerà a disputare la gara che vedrà protagonista la Roma alla UPC Arena di Graz, costringendo i tifosi austriaci della squadra di casa a compiere un viaggio di 80 chilometri. Insomma, quando il troppo verde fa male. In basso il VIDEO.