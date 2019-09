Everton, Yerry Mina multato dalla società: il motivo è…una pubblicità

Yerry Mina, difensore colombiano dell’Everton, è stato multato dal club inglese per aver preso parte ad una pubblicità di un’agenzia di scommesse come testimonial. Per i tesserati di Premier League, infatti, è vietato scommettere e far partire di qualsiasi iniziativa che faccia riferimento al gioco d’azzardo. Mina si è prestato per l’agenzia Betjuego. L’Everton ha ripreso anche un duro comunicato per ricordare a tutti le regole della FA: “La Football Association ha pubblicato oggi la seguente dichiarazione riguardo Yerry Mina, giocatore dell’Everton, in relazione alla sua partecipazione in una pubblicità per un’agenzia di scommesse colombiana. Yerry Mina è stato richiamato per la sua condotta e multato di 10 mila £ dopo aver ammesso le sue colpe in relazione al Regolamento sulle scommesse della FA. Mina ha donato tutti i soldi pagati dall’agenzia di scommesse alla Yerry Mina Foundation, un’organizzazione di beneficenza creata dal giocatore nel 2016 per aiutare i giovani in condizioni difficili nella sua città natale in Colombia“.