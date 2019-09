Fabio Capello parla dell’Inter: il commento su Lukaku fa discutere

“Lukaku è un buon giocatore che lavora e fa movimenti. E’ uno di quei giocatori che ti servono in campo, ma non è un fuoriclasse. Ha fatto due gol di cui uno su errore del portiere. Sanchez? Lui le qualità ce le ha. Fa la differenza in campo se vuole. Come Ribery che in campo con la Fiorentina ha creato scompiglio”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello a Radio Deejay, l’allenatore parla dell’inizio di stagione in casa Inter ed in generale del campionato di Serie A. ”Tanti Gol? Fossi negli allenatori mi preoccuperei. Soprattutto in Champions. Nelle prime due giornate mi è piaciuto il primo tempo della Juventus contro il Napoli. Mi ha preoccupato la difesa del Napoli: l’avevo messa fra le prime tre d’Europa. Poi direi che tutte le altre hanno fatto una buona partita ed una cattiva partita. La Lazio mi è piaciuta ed ha giocato bene tutte e due le partite”, ha proseguito Capello.