Arriva l’action di Fantacalcio sull’Assistente Google

Con la nuova stagione calcistica arriva la Action di Fantacalcio® sull’Assistente Google, pronto ad aiutarti su smartphone e su tutti gli smart speaker di Google. Italia Paese di santi, poeti, navigatori e… Fantallenatori! Finisce l’estate e il Fantacalcio® coinvolge e fa divertire milioni di persone, settimana dopo settimana, richiedendo passione, fortuna, ma anche una buona dose di abilità e competenza. Tanto che il primo termine che ha registrato un picco di ricerca negli ultimi 12 mesi associato a fantacalcio è “consigli”! Un chiaro segno che chi mette anima e corpo nel Fantacalcio® talvolta ha bisogno di una mano…. ⚽ Nessun problema. Adesso potrete chiamare in aiuto la nuova Action di Fantacalcio® sull’Assistente Google, con cui ognuno di voi avrà vita decisamente più semplice. A partire dall’asta per proseguire con gli appuntamenti settimanali, potrete avere risposte in pochi secondi e con il semplice utilizzo della voce. Vi basterà farvi aiutare dall’Assistente Google. Cominciare è semplice, basta un “Ok Google, parla con Fantacalcio”.

Se avete bisogno di aiuto durante l’asta, potete chiedere all’Assistente Google le statistiche di un giocatore – sia della stagione passata che di quella attuale -, la sua quotazione, fino a consigli per valutare una coppia di estremi difensori in base alla Griglia portieri. E se vi state avvicinando ora a questa passione, non temete: potete tempestare l’Assistente Google di domande sulle curiosità e regole di gioco. Scoprirete, così, come registrarvi a una Lega Fantacalcio e come funziona il modificatore di difesa. Facile no? Ma non finisce qui. Cosa non daremmo per un’idea creativa sul nome della nostra amata squadra? Basta chiedere… ✅ Potete, poi, chiedere le probabili formazioni delle squadre di Serie A e la probabilità che giochino o subentrino i vostri giocatori, rimanere aggiornati sulle ultime news chiedendo del vostro calciatore o della vostra squadra preferiti, o divertirvi con frasi, curiosità e aforismi sul Fantacalcio. E se avete paura di non fare in tempo a consegnare la formazione, chiedete pure tra quanto scade il termine. Se poi vorrete sapere se quest’anno vincerete, beh, vi basterà chiedere all’Assistente cosa ne pensa…vediamo se è in grado di aiutarvi 😇! Insomma, con l’Assistente Google potrete essere sempre sul pezzo in questo gioco emozionante.

Come “attivare” l’Assistente Google

L’Assistente Google è presente su tutti gli smart speaker di Google e su smartphone Android: Google Home, Google Home Mini e Nest Hub. Potete anche accedere all’Assistente Google tramite smartphone. Su Android (sistema operativo 5.0 o successivo), vi basterà tenere premuto il tasto Home del vostro smartphone o pronunciare il comando “Ok Google” seguito dalla vostra domanda. Su iOS, potrete scaricare l’app gratuitamente a questo link. Potete trovare maggiori informazioni sull’Assistente Google a questa pagina. Cosa aspettate? Chiedete subito all’Assistente Google: “Ok Google, parla con Fantacalcio” per scoprire tutte le novità! Avrete un assistente allenatore sempre al vostro fianco per darvi i migliori consigli.

In bocca al lupo e che vinca il migliore!