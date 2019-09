La favola di Tyrone Mings: da senzatetto alla Nazionale inglese

Il calcio regala anche belle storie, una di queste è sicuramente quella di Tyrone Mings, calciatore inglese di origine barbadiana, difensore dell’Aston Villa, classe 1993. Adesso ha conquistato la Nazionale inglese ma il passato è stato veramente difficile. La madre si separa dal compagno e si ritrova con quattro bambini in un rifugio per senzatetto. “Non avevamo altro posto dove andare — ha raccontato al Telegraph — non c’erano alternative. Ricordo tutto perfettamente, è stato orribile, bagni e docce comuni, gente non proprio simpatica… Tremendo. Siamo stati lì a lungo, da sei mesi a un anno. Io andavo alle elementari, non è stata una bella esperienza…”.

Poi la passione per il calcio, tanti provini per Mings ma senza grande fortuna, approda nella Southern League ma i soldi non bastano per una vita dignitosa, è costretto a lavorare anche in un pub. La vera svolta arriva con l’Ipswich Town, si mette in mostra e passa al Bournemouth per 8 milioni di sterline. Poi un brutto infortunio ma non molla, arriva la chiamata all’Aston Villa, si mette in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo. Il resto è storia con la convocazione in Nazionale.