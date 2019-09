Fermento Atalanta, Gasperini: “Domani è importante ma non decisiva”. E si sbilancia su Muriel…

Esordio assoluto in Champions League per l’Atalanta. C’è fermento nell’ambiente bergamasco per la sfida di domani contro la Dinamo Zagabria. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia è il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

“Muriel sta bene, stamattina si è allenato regolarmente. Non vogliamo rischiare niente però siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che domani possa essere disponibile. E’ un girone di sei partite, domani è una partita importante per tutte le squadre ma non è di sicuro decisiva. L’obiettivo di qualificazione o di ottenere il miglior piazzamento possibile verrà perseguito attraverso sei partite. Domani è una partita importante perché l’impatto iniziale può dare subito la misura delle possibilità, però non è determinante. Il calendario è così e va accettato”.

“In Champions ci sono solamente squadre forti, leader nei propri paesi. Le affronteremo con quelle che sono le nostre caratteristiche. Di sicuro non siamo arrivati qui per snaturare il nostro modo di giocare. Entrambe le squadre cercheranno di fare il massimo risultato, su questo non ci sono dubbi. Le difficoltà sono quelle di quando affronti una buona squadra sul loro campo, hanno entusiasmo e intravedono la possibilità di giocare una partita importante in questo girone. Sarà importante capire con quanta sicurezza e precisione riusciremo a giocare e quanto riusciremo a contenere il loro entusiasmo e a proporre il nostro gioco. Se saremo capaci di fare questo avremo buone chance”.

Presente in conferenza anche il Papu Gomez: “L’esordio in Champions – ha detto – è un’emozione, cercheremo di fare le stesse cose che stiamo facendo da tre anni in campionato. Cercheremo di portare il nostro gioco e le nostre idee in Europa. Dall’arrivo di Gasperini è cambiato qualcosa, la mentalità soprattutto perché la società ha sempre lavorato bene. C’è stata una crescita incredibile. La cosa migliore è che non vogliamo fermarci qui”.