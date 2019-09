Finlandia-Italia live, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.45.

PROBABILI FORMAZIONI

Cambia qualcosa il Ct dell’Italia rispetto alla sfida di giovedì in terra armena. Dubbi in ogni reparto. Sicuri del posto nella retroguardia sono Donnarumma, Bonucci ed Emerson. Izzo dovrebbe sostituire Florenzi e Romagnoli è in vantaggio su Acerbi. In mediana sarà Sensi a rimpiazzare lo squalificato Verratti, ma anche Barella potrebbe partire dalla panchina: al suo posto Lorenzo Pellegrini, entrato molto bene nell’ultima sfida e andato anche in gol. Davanti potrebbe essere confermato il trio d’attacco di giovedì, ma Lasagna, Immobile ed El Shaarawy scalpitano.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen. Allenatore: Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Sensi, Jorginho, Lo.Pellegrini; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.