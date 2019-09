Finlandia-Italia 1-2, le pagelle dei quotidiani: che discordanza tra Corriere e Tuttosport!

PAGELLE FINLANDIA-ITALIA – E’ andata in scena ieri sera un’importantissima partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. L’Italia di Mancini ha superato, non senza difficoltà, la Finlandia a Tampere. Vantaggio azzurro con Immobile, pari di Pukki su rigore, sorpasso di Jorginho ancora dagli 11 metri. Le pagelle dei quotidiani sportivi.

Le pagelle di Armenia-Italia

Corriere dello Sport

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Izzo 6.5, Bonucci 6.5, Acerbi 7.5, Emerson sv (Florenzi 6.5); Barella 7, Jorginho 7, Sensi 6; Chiesa 7 (Bernardeschi 6), Immobile 7 (Belotti 6), Pellegrini 6.

Tuttosport

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Izzo 6, Bonucci 6, Acerbi 6, Emerson sv (Florenzi 6); Barella 6, Jorginho 6.5, Sensi 6.5; Chiesa 6 (Bernardeschi 6), Immobile 6.5 (Belotti 6.5), Pellegrini 6.