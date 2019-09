Fiorentina, entusiasmo ritrovato: Antognoni parla di Ribery, Barone esalta i tifosi

“La Fiorentina e’ una squadra giovane composta anche da qualche anziano ma io Ribery lo considero un giovane visto quel che fa in campo. E’ un grande professionista, un grande giocatore, che ha espresso le sue doti migliori al Bayern Monaco ma a Firenze si sta esprimendo al massimo sotto tutti i punti di vista, e poi sta aiutando anche i nostri giovani”. Sono le dichiarazioni del direttore tecnico e club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, intervenendo questa sera ad un evento in corso di svolgimento in Piazza della Signoria a Firenze, indicazioni sull’ex Bayern Monaco.

“Firenze e’ piena di energia, si e’ visto mercoledi’ scorso con trentacinquemila spettatori favolosi allo stadio – ha sottolineato invece Joe Barone, ‘braccio destro’ del patron Rocco Commisso – I nostri tifosi sono una favola, e anche la squadra e’ piena di energia”.