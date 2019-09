Fiorentina, Antognoni lancia la sfida alla Juventus: “è la partita più importante”

“A Firenze la partita contro la Juventus e’ la piu’ importante, a prescindere dalla classifica. Per i tifosi, da quando giocavo io, la sfida contro i bianconeri e’ sempre stata la piu’ sentita”. Sono le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni in vista della partita di campionato tra Fiorentina e Juventus. “Abbiamo questa occasione, sappiamo che non sara’ facile, ma vogliamo ripetere almeno la gara fatta contro il Napoli, una prestazione molto bella anche se il risultato non e’ stato positivo a causa degli episodi – ha dichiarato l’ex calciatore, attuale club manager della Fiorentina, ai microfoni di Sky – Speriamo di avere la stessa forma: i nostri giocatori ce la metteranno tutta. Tra l’altro ci sara’ anche lo scontro dei numeri 7, Ribery contro Ronaldo. Sto vedendo molto meglio il francese: chiaramente e’ arrivato in una condizione non ottimale, ma pian piano si sta mettendo in forma, poi spettera’ all’allenatore decidere se sabato giochera’ o meno. In ogni caso sara’ uno scontro molto bello contro Cristiano Ronaldo: insieme credo abbiano vinto 50-55 trofei e questo vuol dire molto anche per il pubblico”.

Antognoni ha poi parlato del nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “L’approccio con Firenze e’ stato eccezionale, il pubblico lo ha accolto nel modo migliore – ha osservato il club manager del club – Lui e’ uno dei pochi presidenti che ha il contatto con la gente e spero lo mantenga sempre. Contro il Napoli ha visto una bellissima partita, purtroppo penalizzata da qualche episodio spiacevole. La sua richiesta alla squadra e’ sempre quella di impegnarsi al cento per cento, poi i risultati dipendono anche da altri fattori”.