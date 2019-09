Fiorentina, battuto il Perugia per 1-0 in amichevole: decide una rete di Montiel

La Fiorentina ha battuto per 1-0 il Perugia in un’amichevole giocata al “Franchi”. A decidere la sfida il classe 2000 Montiel, al 28′, con un sinistro che si infila nell’angolino alto alla destra del portiere umbro Fulignati. Buona la partita-allenamento disputata dalla squadra guidata da Vincenzo Montella che ha visto salire la condizione fisica personale di Ribery, molto applaudito dal pubblico di fede viola, e con il Perugia che ha visto protagonista soprattutto Fulignati, autore di almeno tre interventi decisivi. Davanti a circa 2300 spettatori, la Fiorentina (imbottita di seconde linee e con Ribery capitano), ha sfiorato il gol con Dalbert al 35′, con Eysseric al 40′, il tutto preceduto dal palo centrato da Falcinelli al 30′.

Nella ripresa altre chance per la Fiorentina con Ribery (65′), Dalbert (67′) e Pulgar, su calcio di punizione (70′), mentre per il Perugia ci ha provato il subentrato Iemmello al 80′ con un pallonetto uscito di non molto sopra la traversa. Spazio nel secondo tempo anche a diverse sostituzioni nelle due squadre, con l’ingresso in campo anche di Rachid Ghezzal e Bobby Duncan, entrambi all’esordio in maglia viola.