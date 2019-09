Fiorentina, Commisso: “Complimenti alla squadra, insieme faremo grandi cose”

“Mi voglio congratulare con la squadra per questi tre punti e con tutti i tifosi che ci hanno accompagnato in queste 5 gare, supportando nel bene e nel male la squadra. Sono fenomenali, eccezionali. Tutto lo staff è molto contento dei nostri tifosi”. Così il presidente e proprietario viola, Rocco Commisso, in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale gigliato, celebra il successo ottenuto ieri sera dalla Fiorentina, ai danni della Sampdoria. In merito alle critiche ricevute dalla squadra, Commisso dice: “Voglio ricordare a tutti che la Fiorentina ha anche avuto un po’ di sfortuna, in particolare nelle gare contro Napoli e Atalanta. Pradè ha fatto un buonissimo lavoro con Barone e tutto questo in campo si vede. Non è un caso che Ribery, un giocatore che hanno portato loro, e Chiesa, che ho voluto tenere sin dall’inizio, sono stati decisivi con la Sampdoria. Sono contentissimo del lavoro che sta facendo tutto lo staff, da Pradè a Barone fino a Antognoni e non solo. Da ora in avanti sono sicuro che possiamo solo crescere. Chiedo a tutti di accompagnare la squadra in questo percorso che è difficile, ma siamo in crescita”.

Parole di incoraggiamento anche per Montella. “In un periodo molto breve, ha saputo fare un grande lavoro con un gruppo totalmente rinnovato tanto che siamo la prima squadra in Europa per numero di nuovi giocatori inseriti in rosa – ha concluso Rocco Commisso -. Ieri sera stavo per avere un attacco di cuore: voglio tornare a Firenze a guardare la gara dal vivo. Guardarla in TV è più faticoso che stare lì al Franchi”.