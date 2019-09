Fiorentina, Commisso commenta le voci di un possibile esonero di Montella

La Fiorentina si è mossa tanto sul mercato, anche se alcune operazioni non hanno convinto del tutto. Per i viola due sconfitte nelle prime due giornate e una classifica ferma a zero. Il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato nella conferenza stampa di fine mercato, oggi a Firenze, ribadendo la fiducia a Montella e analizzando le operazione portate a termine in questa sessione estiva: “Ho sentito fake news su Montella: resta con noi. Speriamo che con il lavoro fatto nel mercato e dall’allenatore le cose vadano meglio. Ho chiesto tempo, le cose non possono andare bene subito. Abbiamo fatto 45 operazioni sul mercato”. Lo ha detto il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, oggi a Firenze, nel corso della conferenza stampa di fine mercato. “A giugno, quando sono arrivato – ha ricordato Commisso -, ho detto fast fast fast, che non faccio promesse che non posso mantenere e che voglio fare un buon lavoro a Firenze. Ho detto che Chiesa non sarebbe stato il mio Baggio: ho mantenuto la promessa. La mia intenzione è costruire una squadra intorno a lui e si tratta di un progetto a lungo termine“.