Fiorentina, contro il Perugia per il Meyer

Inizio di stagione negativo in casa Fiorentina, il club viola è reduce da due sconfitte consecutive, la prima spettacolare contro il Napoli, la seconda ben più pericolosa contro il Genoa, il presidente Commisso non può certamente essere soddisfatto ed il tecnico Montella non può permettersi altri passi falsi. Nel frattempo il club viola, in accordo e per i rapporti intrapresi da tempo con l’ospedale pediatrico Meyer, ha deciso di devolvere l’incasso dell’amichevole contro il Perugia in programma allo stadio Artemio Franchi venerdi’ prossimo alle 20 – alla Fondazione dell’ospedale. Il prezzo dei biglietti è di 2 euro.