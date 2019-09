Fiorentina, entusiasmo Pedro: “Onorato di indossare la maglia che è stata di Batistuta”

“Sono onorato di indossare la maglia che è stata di Batistuta, spero di poter fare anch’io la storia della Fiorentina e di conquistare l’affetto dei tifosi viola”. Parla così il nuovo centravanti viola Pedro, arrivato l’ultimo giorno di mercato. “Questo è un passo molto importante per me, darò il massimo alla mia nuova squadra. Mi sento pronto e farò il possibile per poter giocare contro la Juventus e un campione come Ronaldo. Giocare in Europa è sempre stato il mio sogno e sono contento di farlo in un club di grande tradizione come la Fiorentina dove hanno fatto bene tanti campioni anche brasiliani. Sono fiducioso per questa stagione, sono arrivati ottimi acquisti come Ribery, Boateng, Caceres e altri. Quanto a me, realizzerò tante reti, l’obiettivo è realizzare grandi cose con questa nuova maglia”.