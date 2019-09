Fiorentina, la gaffe ti costa gli ‘sfottò’: i tifosi del Liverpool prendono in giro i viola, il motivo [VIDEO]

Una piccola gaffe, passata a tanti inosservata, ha scatenato un mare di ironia e ‘sfottò’. Protagonisti della vicenda la Fiorentina, Duncan e i tifosi del Liverpool.

Ricostruiamo. La compagine viola ha acquistato dai reds per 2 milioni di euro, alla fine di questa sessione di mercato, l’attaccante inglese classe 2001 Bobby Duncan. Quest’ultimo, però, non si è lasciato benissimo con i suoi ex tifosi, con il procuratore che ha accusato il club di Anfield di bullismo nei confronti del ragazzo.

La Fiorentina, alla chiusura del mercato, ha postato su Twitter la rosa degli acquisti. Tra questi, non figura il giovane Duncan. Un particolare che ha risvegliato da parte dei tifosi inglesi sarcasmo e ironia nei confronti del giocatore, cugino della leggenda dei Reds Steve Gerrard. “Che fine ha fatto il cugino di Gerrard?”, “Così mi volete dire che Bobby Duncan ha lasciato la Primavera del Liverpool per quella della Fiorentina?”. Un altro, citando l’account del giocatore, ha scritto: “Bobby Duncan, ben fatto ragazzo”. E un altro ancora: “Tranquilli ragazzi, Bobby Duncan si fa probabilmente chiamare con il suo soprannome Pedro”.