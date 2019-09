Fiorentina-Juve, Commisso entusiasta: “Ribery e Castrovilli fenomenali”

“Sono contentissimo, e’ stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Avete visto i nostri due italiani? Fenomenali Chiesa e Castrovilli. Avevo detto che se avessimo perso non sarei tornato, mi hanno aiutato in questo (ride ndr.)”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario viola Rocco Commisso nel post gara di Fiorentina-Juventus dopo il risultato di 0-0. “Castrovilli e’ fenomenale – ha aggiunto Commisso – La Juventus aveva duecento milioni di giocatori in campo, altri cento in campo, noi poveretti solo cinquanta milioni. Dovevamo perdere sei a zero, dovevamo perdere ed invece abbiamo pareggiato. Se mi date tempo voglio vincere qualcosa. Negli ultimi due mesi abbiamo battuto il record degli abbonamenti, abbiamo ricostruito una squadra che non c’era due mesi. Abbiamo giocato una bellissima partita, Ribery ha giocato benissimo ed ha onorato qualcosa. Un giorno, presto o tardi, vinciamo una partita. La vittoria arrivera’, dateci tempo”.

“Coreografia pazzesca e grande Fiorentina, con il tuo bel gioco ed il tuo coraggio hai fermato la Juve e ci ha fatto divertire”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.