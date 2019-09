Fiorentina-Juventus, l’arbitro è Irrati: sui social si scatena il caos: il motivo della polemica [DETTAGLI]

Ad aprire la terza giornata di Serie A sarà la gara tra Fiorentina e Juventus, in campo alle 15 di sabato. L’arbitro designato per la sfida è Massimo Irrati, toscano, nato a Firenze e originario di Lamporecchio appartenente alla sezione di Pistoia. Proprio a causa di questo, sui social è scoppiata la polemica dei tifosi bianconeri.

Un sostenitore della Vecchia Signora scrive: “Fiorentina-Juventus arbitra Irrati di Firenze. Perfetto. Se fosse stato Irrati di Torino? Ovviamente non si grida a nessuno scandalo. Io non mi sto lamentando, attenzione. Siete una massa di ipocriti. Va benissimo, per me non ci sono problemi. Giochiamola. Fino Alla Fine”. Altri commenti bianconeri fanno eco al precedente: “IRRATI è di Firenze ed arbitrerà la squadra di Firenze contro la Juventus immagino le polemiche contro l’AIA in caso di designazione al contrario”, scrive un tifoso. “Irrati arbitro Toscano per FiorentinaJuve: designazione scandalosa ed inaccettabile”, attacca un altro. La sensazione è che il campionato entri nel vivo già alla terza di campionato, con i tifosi pronti a scatenare polemiche: “Irrati nato a Firenze. Ma vi immaginate uno Juve-Fiorentina diretto da Rosetti di Torino?”. Qualcuno prova con l’ironia “Antijuve rispettosi delle regole che denunciano Irrati di Firenze che arbitra Fiorentina-Juventus? Dove siete? Che state facendo? Alzate la voce che non vi si sente!”. Ma c’è anche chi pensa che sia una designazione che potrebbe svantaggiare la Juventus: “Non ho mai pregiudizi nei confronti degli arbitri e anche quando sbagliano lo ritengo sempre errore umano in buona fede. Il contesto mediatico del calcio italiano nei confronti della Juve, però, avrebbe dovuto suggerire una designazione meno discutibile”.