Fiorentina-Juventus 0-0 live, infortunio per Douglas Costa

FIORENTINA-JUVENTUS LIVE – Dopo la pausa per le Nazionali si torna finalmente in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, in campo la Juventus sul campo dell’insidiosa Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato bottino pieno nelle prime due partite dopo i successi contro Parma e Napoli, scoppiettante la partita contro gli azzurri che si è conclusa sul risultato di 4-3. Di fronte la Fiorentina, una squadra che si è rinforzata sul mercato ma che ancora non ha conquistato un risultato positivo in stagione, doppia sconfitta contro Napoli e Genoa. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalla 15 in diretta su CalcioWeb.

2′ – Subito una tegola per la Juventus, infortunio per Douglas Costa, entra Bernardeschi, problema muscolare per l’attaccante.

1′ – PARTITI!

Fiorentina-Juventus live

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri