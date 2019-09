Fiorentina, Milenkovic esalta Chiesa e la… Juventus

“Federico Chiesa lo vedo bene, molto carico e motivato. Ieri in allenamento ho visto un Chiesa mostruoso, giochera’ cosi’ anche con la Juve, lo vedo molto motivato”. Sono le dichiarazioni del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, in un’intervista concessa alla ‘Tgr Rai-Toscana’. “Ho affrontato Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale: sta benissimo, ha fatto cinque gol in due partite ma noi dobbiamo prepararci per affrontare tutta la squadra, non solo lui – ha aggiunto il difensore serbo – Dobbiamo guardare la Juventus come una squadra. Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi in questo momento, per la citta’ e per i tifosi. Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo, abbiamo perso due gare e adesso vogliamo cominciare a fare punti. Per noi Montella e’ importante, crediamo nelle sue idee e in tutto quello che proviamo sul campo”.