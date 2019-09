Fiorentina, Montella ci crede: “Juve fuoriserie, ma da sfide impossibili nascono grandi storie”

“La Juve è una fuoriserie che va mille all’ora. Ma è dalle partite impossibili che nascono le grandi storie. Dobbiamo mettere in campo qualsiasi forma di energia per iniziare la nostra storia”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della sfida dei viola contro la Juventus. “Sono stimolato e fiducioso. Qui inizia il nostro campionato in termini di punti e prestazioni. È la partita che ti dà il massimo delle motivazioni anche perché c’è una rivalità storica. La Juve ha tre squadre, ha tante opportunità, pressa molto alto. È una partita difficile ma stimolante”.

“Ogni allenatore viene giudicato dal lavoro e anche io accetto che sia così. Ma fatemi lavorare, ancora non ho iniziato con la squadra al completo, sono sereno per quanto possibile. Sento grande fiducia da parte della società, ci parliamo tutti i giorni abbiamo iniziato adesso, abbiamo cambiato 18 calciatori. Sono molto sereno. Un bentornato a Sarri, fa piacere ritrovarlo sul campo”.