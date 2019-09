Fiorentina, Montella: “Grande soddisfazione, Ribery strepitoso. Inseriremo un centravanti”

La Fiorentina sbanca San Siro e vince la seconda gara consecutiva. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico viola Montella.

“Partita perfetta no perché abbiamo concesso qualcosina sullo 0-3, però è una grande soddisfazione. Ripeto, non c’è spirito di rivalsa contro il Milan e nessun sassolino dalla scarpa da togliere, anche perché quella era un’altra società. Standing ovation a Ribery me l’aspettavo, riesce a stare sempre dentro la partita. Ho trovato questo equilibrio ma l’obiettivo è inserire un centravanti. Per ora però stiamo giocando così e questa squadra mi sta dando garanzie. A Ribery non potevo chiedere di fare tutta la fascia e Chiesa volevo avvicinarlo alla porta perché so che può far male”.