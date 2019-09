Fiorentina, Montella torna a San Siro: “Prima da ex, ma non c’è rivalsa. Sulla formazione…”

“Milan in crisi? Io non mi fido perché la squadra rossonera ha spessore ed esperienza internazionale e il suo allenatore sta facendo un buon lavoro. Ci aspetta una partita difficile anche se molto stimolante”. Sono le parole, nella conferenza stampa della vigilia, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. I viola, domani sera, sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan.

“E’ la mia prima da ex a San Siro ma non ho alcun spirito di rivalsa. Per me è stata un’avventura fantastica, con la conquista della Supercoppa e il ritorno del Milan in Europa. Ora però penso solo alla Fiorentina, mi sento in credito, abbiamo dimostrato finora di meritare più dei cinque punti in classifica. Formazione? La differenza la faranno le energie mentali, mai come stavolta deciderò all’ultimo”.