Fiorentina, il nuovo centro sportivo sorgerà a Bagno a Ripoli

Si è chiusa oggi pomeriggio con il parere favorevole della Regione Toscana la conferenza di copianificazione per la localizzazione del centro sportivo della Fiorentina nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). L’appuntamento odierno segue l’incontro preliminare con la Soprintendenza di alcuni giorni fa, durante il quale non sono emersi profili di criticità per l’inserimento paesaggistico dell’insediamento sportivo. “Sul piano amministrativo – ha commentato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini – si tratta di un passaggio decisivo, che apre davvero la strada alla casa della Fiorentina nel nostro comune. Adesso, possiamo procedere con il perfezionamento degli strumenti urbanistici necessari, per portarli in fondo in tempi brevi”. La realizzazione del centro sportivo e della casa della Fiorentina interesserà un’area di circa ventidue ettari adiacente alla villa ex Enel a Bagno a Ripoli. “Un’area che oggi è lasciata in abbandono, degradata e sottoutilizzata – ha spiegato ancora sindaco Casini -, che con il centro sportivo potrà essere finalmente recuperata e valorizzata. L’idea progettuale della Fiorentina è di altissima qualità, ha una forte impronta di sostenibilità e manifesta una grande attenzione per le tematiche ambientali e del paesaggio”.

In questi mesi sono stati frequenti i contatti tra l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e la società viola. “Abbiamo incontrato più volte il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il figlio Joseph e Joe Barone – ha concluso il sindaco Casini -. Sono rimasti molto colpiti dalla bellezza del nostro territorio, tradizionalmente scelto come casa da molti giocatori. Hanno manifestato una forte volontà di fare e di fare bene. Lo dimostra da solo il fatto che la nuova proprietà si è insediata a giugno e oggi, appena tre mesi dopo, si parla già concretamente del centro sportivo. Ci sono tutte le premesse per realizzare qualcosa di bello”.