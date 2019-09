Fiorentina, le prime parole di Ghezzal: la trattativa e le caratteristiche

“Al Leiceister non ero stato chiamato per sostituire qualcuno; semplicemente ero andato li’ perche’ mi conosceva l’allenatore, anche se per lui le cose non sono andate benissimo. Anche io ho avuto un anno complesso; quindi quando ho avuto la possibilita’ di venire in una squadra con una grande storia, come la Fiorentina, non potevo lasciarmela sfuggire”. Sono le prime parole da calciatore della Fiorentina per Rachid Ghezzal, fratello minore di Abdelkader, ex Bari, Siena e Parma. “Il mio agente mi ha parlato dell’interesse della Fiorentina nei miei confronti; quindi ho atteso che i due club si mettessero d’accordo. Ho tirato un sospiro di sollievo quando la trattativa e’ stata definita positivamente, solo all’ultima giornata di calciomercato. Penso che la serie A sia tornata alla ribalta, perche’ qui ci sono grandi squadre, con grandissimi giocatori. Ora il campionato italiano e’ allo stesso livello della Premier League e della Liga. Ho parlato con mio fratello maggiore, che ha giocato per molti anni in serie A. Lui mi ha detto che venire qua sarebbe stata per me una grande opportunita'”, ha aggiunto Ghezzal.

“La Fiorentina ha grandi giocatori, tipo Boateng e Ribery. E’ una fortuna per noi averli in squadra, perche’ possono dare una mano soprattutto ai giovani del nostro gruppo. Ribery e’ un modello per noi giocatori francesi, perche’ e’ partito da zero, giocando nel suo quartiere; poi con pazienza e determinazione e’ riuscito ad arrivare ad altissimi livelli”.

“Io sono un giocatore estremamente tecnico, mi piace prendere alla sprovvista l’avversario. Sono particolarmente bravo negli assist e nel dribbling. Mi trovo molto bene sulla corsia di destra, rientrando con il mio piede sinistro. Spero di dare una mano a questa squadra, mettendo le mie qualita’ al servizio del gruppo”, ha concluso il francese naturalizzato algerino