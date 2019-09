Formazioni ufficiali Bologna-Roma: ancora fuori Zaniolo

Formazioni ufficiali Bologna-Roma – Tra le gare delle 15 di questo pomeriggio, la sfida del Dall’Ara tra rossoblu e giallorossi. Inizio positivo e buon momento di forma per entrambe le compagini, che si affrontano da imbattute: gli emiliani hanno vinto in rimonta la rocambolesca sfida di Brescia dopo il successo di misura contro la Spal e il pari di Verona; i capitolini hanno rifilato due poker di fila, al Sassuolo in campionato e al Basaksehir in Europa League. Sciolte le ultime riserve su chi mandare in campo, tutto pronto per il match.

FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna: Skorupski, Dijks, Tomiyasu, Bani, Denswil, Medel, Poli, Soriano, Sansone, Orsolini, Destro

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov, Cristante, Veretout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko