Formazioni ufficiali Inter-Lazio: esclusione eccellente per Conte

Formazioni ufficiali Inter-Lazio – I nerazzurri per continuare sulla scia di vittorie di questo ottimo inizio, i biancocelesti per cercare la continuità dopo la vittoria contro il Parma che aveva fatto seguito ad una settimana non proprio tranquilla. Questi gli obiettivi di Inter e Lazio per la sfida di San Siro. Le scelte definitive dei due tecnici, Antonio Conte e Simone Inzaghi, sui 22 da mandare in campo, tutto pronto per la sfida.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Politano, Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Jony, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lazzari; Correa, Caicedo.