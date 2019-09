Formazioni ufficiali Lazio-Genoa: torna Immobile

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel match delle 15 in campo Lazio e Genoa, la squadra di Simone Inaghi è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prestazione di San Siro è stata comunque positiva. Momento non entusiasmante per gli uomini di Andreazzoli, nell’ultimo è arrivato uno scialbo pareggio nella partita contro il Bologna, il tecnico non può permettersi passi falsi per evitare spiacevoli sorprese. Ecco le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Genoa (3-5-2) : Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Sanabria