Formazioni ufficiali Lecce-Roma: Dzeko non riposa

Formazioni ufficiali Lecce-Roma – Non si ferma a 6^ giornata valida per il campionato di Serie A, si giocano le gare delle 15, match che preannunciano grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni. La Roma in campo della trasferta contro il Lecce, la squadra di Fonseca è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, stagione fino al momento positiva per gli uomini di Liverani, nell’ultimo match fondamentale blitz in trasferta nello scontro salvezza contro la Spal. Ecco le formazioni ufficiali del club, partita importante per le due squadre.

Formazioni ufficiali Lecce-Roma

Lecce (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione,Tachtsidis; Mancosu, Babacar, Falco

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko