Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: fuori Koulibaly, ci sono Mertens e Lozano

Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari – Al San Paolo altro derby del Sud dopo Lecce-Napoli di domenica. Si affrontano due squadre in salute, provenienti entrambe da due vittorie di fila (tre per gli azzurri se si conta la Champions). Sampdoria e Lecce, appunto, le ‘vittime’ dei partenopei, Parma e Genoa quelle dei sardi. L’obiettivo di Mertens e compagni è però quello di mantenere la striscia di risultati positivi per non perdere troppo terreno da Juventus ed Inter, di contro i rossoblu proveranno a dire la loro. Queste le scelte definitive dei due tecnici, Ancelotti e Maran.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Lozano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedo, Simeone.