Formazioni ufficiali Parma-Sassuolo: out Defrel, confermato Gervinho

Formazioni ufficiali Parma-Sassuolo – Derby emiliano al Tardini, di fronte gialloblu e neroverdi. Momenti ed umori contrapposti per le due compagini: Gervinho e compagni non riescono a decollare, mentre gli ospiti hanno annientato la Spal nell’ultimo turno sulle ali di Berardi e Caputo. Tutto pronto per l’inizio della sfida, queste le scelte definitive dei due tecnici, D’Aversa e De Zerbi.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Barillà, Scozzarella; Gervinho, Inglese Kulusevski.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Toljan; Obiang, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga