Formazioni ufficiali Sassuolo Spal: poche sorprese negli schieramenti

Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal – Tutto pronto per il primo anticipo di questa domenica relativo alla quarta giornata di Serie A. L’antipasto del massimo campionato italiano offre in questo turno la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spal, con inizio alle ore 12.30. Il cammino delle due squadra è quasi uguale: tre punti per entrambe, i padroni di casa hanno perso la prima e la terza vincendo in casa la seconda contro la Sampdoria; i secondi, dopo aver perso le prime due, hanno battuto la Lazio in rimonta e al fotofinish domenica scorsa. I due tecnici, De Zerbi e Semplici, hanno sciolto le ultime riserve, queste le scelte sui 22 da mandare in campo.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco.