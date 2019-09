Formazioni ufficiali Spal-Lecce: dentro Floccari nei biancazzurri

Formazioni ufficiali Spal-Lecce – Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, è già diventato un importante scontro salvezza quello del Paolo Mazza tra ferraresi e salentini. Pesanti sconfitte nell’ultimo turno per le due compagini, cadute rispettivamente sotto i colpi di Sassuolo (in trasferta) e Napoli (in casa) ed entrambe a quota 3 punti. Queste le scelte definitive dei due tecnici, Semplici e Liverani.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Reca, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Floccari, Petagna.

LECCE (4-3-1-2): in attesa